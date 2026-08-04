“La injusticia puede…”: Joyce Castiblanco lanza enigmático mensaje en medio de conflicto familiar con Óscar Garcés

Joyce anunció acciones legales en abril de este año contra Óscar, por exponer información sobre sus tres hijos en redes sociales sin autorización de sus padres.

Este martes, Joyce Castiblanco encendió las alarmas tras compartir una publicación en sus redes sociales, luego del conflicto mediático con su cuñado, Óscar Garcés.

El exchico reality arremetió contra su hermano Paulo, esposo de Joyce, hace una semana, por haberlo demandado y aseguró: “Hoy dejas de existir para mí”.

¿Qué dijo Joyce Castiblanco?

Al respecto, la empresaria compartió una imagen en su cuenta de Instagram que dice: “La injusticia puede avanzar un tiempo, puede hacer ruido, ganar espacio y aparentar ventaja, pero no se sostiene”.

En esa misma línea, menciona: “Porque lo injusto siempre necesita excusas y la verdad no. Al final, todo cae por su propio peso”.





Cabe destacar que Joyce anunció acciones legales en abril de este año contra Óscar, por exponer información sobre sus tres hijos en redes sociales sin autorización de sus padres.

El pasado 30 de julio, Óscar aseguró que su hermano había firmado una demanda en su contra, sin especificar si es la misma acción legal que su esposa interpuso.

Desde aquel entonces, Joyce ha hecho publicaciones en sus redes sociales que evidencian que no estaría atravesando un buen momento emocional.

Finalmente, Castiblanco compartió un mensaje que señala: “Vuélvete fan de tu familia”.

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