“El único que salió perdiendo fui yo”: Óscar Garcés rompió el silencio y lapidó a Joyce Castiblanco

El ex chico reality hizo alusión a los dichos donde su cuñada lo desmentía respecto del cuidado de los tres hijos que ella tiene con Paulo Garcés.

Este jueves, Óscar Garcés rompió el silencio y se refirió a las últimas declaraciones de su cuñada, Joyce Castiblanco, con un mensaje que no dejó indiferente al público.

El ex chico reality mencionó que él es el “único que salió perdiendo” con esta situación y aseguró que no volverá a hablar del tema por sus sobrinos.





¿Qué dijo Óscar Garcés?

A través de su cuenta de Instagram, Garcés señaló: “Es bien difícil hablar en estos momentos, pero solo quiero decir un par de cosas”.

“Una, es que no me voy a referir más a nada sobre nadie y dos, que las cosas no son como las pintan ciertas personas, pero acá el único que salió perdiendo fui yo”, comentó Garcés.

En esa misma línea, agregó: “Es lo que me da lata y nada, como siempre, con la mirada para adelante, a seguir trabajando, a seguir sacándome la cresta por lo que hago y que Dios me acompañe, no más”.

Minutos después, Óscar publicó una historia donde señala: “Dejad que los perros ladren, vo’ sigue”, lo que generó una serie de críticas en redes sociales.

Es por ello que decidió agregar: “Gracias a los interesados por saber mi versión, pero el tema queda acá. Hay personas menores de edad, las cuales no se deben tocar ni con el pétalo de una rosa”.

“Dije: ‘El único que perdí fui yo’ , no es por victimizarme, jamás lo hago, sino porque una tonelada de mentiras toma más fuerza cuando uno no se defiende”, declaró Garcés.

El ex chico reality se refirió a los dichos de Joyce, quien aseguró que él no cuidó a sus hijos y solo mantuvo un rol de tío: “Me imagino que los amigos de Antofagasta, Curicó, Valdivia y Pucón deben estar muertos de risa, donde nunca me vieron cuidar a nadie”.

Garcés hizo alusión tanto a su cuñada como a su hermano: “Además, dije que perdí yo no más porque no pagaron ni deuda, ni daños a la camioneta”.

Finalmente, el exchico reality desactivó los comentarios en sus publicaciones de redes sociales.

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