“Viene directamente de tu Instagram”: Naya Fácil desmintió polémica conversación y medio que la acusó contraatacó

La influencer aseguró que la persona que publicó las conversaciones es amigo de Natalia Casas Cordero, a quien demandó por injurias y calumnias.

Durante la madrugada de este jueves, Naya Fácil aseguró que era falsa la presunta conversación que se viralizó en redes sociales donde se trataba en duros términos con un internauta.

La conversación fue expuesta por una cuenta de Instagram llamada “Copuchas TV”, quienes enviaron mensajes de alto calibre a la influencer y, tras haber desmentido la información, la página contraatacó mostrando presuntas grabaciones de pantalla del chat.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de sus historias, Naya aseguró que es válido que haya personas a quienes no les agrade su personalidad, pero “de ahí a llegar a inventar pantallazos, no”.

En esa misma línea, hizo hincapié en que “yo no voy a aguantar esto dos veces”, dado que en el pasado le habrían editado unas capturas de pantalla para hacer creer al público información que no era real.

“Esta vez sí voy a tomar acciones legales”, informó, sin embargo, el medio en cuestión arremetió y mostró otras grabaciones de pantalla donde aseguran que Naya borró los mensajes.

Desde el sitio republicaron las primeras grabaciones con las presuntas conversaciones: “Pero ¿cómo? Si yo envié videos directamente desde tu Instagram, tan falsa esta c… (…) Viene directamente de tu Instagram”, aseguraron.

Minutos después, Naya reveló que la persona que estaría detrás de esta página, sería amigo de Natalia Casas Cordero, con quien se enfrentó en un juicio por injurias y calumnias e incluso esta persona habría sido su testigo.

“Yo no sé cómo estará tan avanzada la tecnología. Hagan los videos que sean necesarios, sigan creando más pantallazos, de verdad, sigan creando todo porque yo estoy guardando pruebas”, sentenció la influencer.

Finalmente, Naya concluyó: “Este es el testigo de la Natalia, que supuestamente hablaba con familiares míos, así de obsesionado”.

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