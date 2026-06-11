Así trabajan los “dogtores”: Perritos de terapia ayudan a recuperar pacientes en clínicas y hospitales

Se trata de canes que ayudan a la recuperación de diversas personas. Uno de ellos es Juan, de 93 años, quien solicitó la visita de su perro Julio.

En el siguiente reportaje seremos testigos de cómo las terapias con perros favorecen en la recuperación de pacientes que se mantienen internados en hospitales y clínicas.

Juan, un hombre de 93 años, solicitó la visita de su único compañero Julio, un perrito mestizo que lo acompaña todos los días.

Después de 20 días hospitalizado, seremos espectadores de un emotivo reencuentro. Estos son los “Dogtores” dispuestos a sanar a los humanos. El reportaje es de Alejandra González y Rodrigo Yamaguchi.