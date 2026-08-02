Cae clan familiar dedicado al microtráfico de drogas: Ocultaban fentanilo en una mochila infantil
Una investigación desarticuló un clan familiar que se dedicaba al microtráfico de drogas y operaba desde distintos domicilios en Cerro Navia. Lo más llamativo es que utilizaban una mochila infantil para ocultar marihuana, ketamina y fentanilo. Hasta ahora cinco personas han sido formalizadas, cuatro quedaron en prisión preventiva y una con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. El sexto integrante está a la espera de ser citado por el tribunal.