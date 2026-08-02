“Al fin vienes caminando”: Pangal Andrade comparte emotivo video de los primeros pasos de su hija
A sus nueve meses, Alanna ya ha sido captada usando una caminadora para bebés y buscando la forma de moverse más agilmente.
Pangal Andrade se ha convertido en un papá orgulloso y no deja pasar ninguna oportunidad para compartir emotivos registros de su hija Alanna junto a Melina Noto.
Ahora, el deportista extremo mostró los primeros pasos que está dando su bebé de 9 meses, causando mucha emoción en su madre al verla.
Los primeros pasos de la hija de Pangal y Melina
“Gorda, al fin vienes caminando. Dale, dale“, se escucha decir a la argentina al ver repentinamente a su hija caminando con ayuda de su padre.
El registro que muestra a Andrade acompañando a la menor con un andador colgante para que dé sus primeros pasos fue reposteado por el mismo Pangal emocionando a muchos de seguidores.
Recordemos que Alanna ya había sido captada usando una caminadora para bebés, la cual ha empezado a usar para aprender a moverse más ágilmente, sin embargo, ahora sus padres han optado por este otro tipo de andador para que camine.
Cabe destacar que instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) desaconsejan el uso de cualquier tipo de andador o soporte de ayuda debido al impacto negativo en el desarrollo motor de los menores, ya que podría generar alteración de la postura, falsa sensación de seguridad, problemas de equilibrio, etc.