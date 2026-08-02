Pulso Ciudadano: Aprobación del pdte. Kast cae a 25,6%, su nivel más bajo desde que asumió

La encuesta también revela un aumento del rechazo a una eventual privatización de empresas estatales, con Codelco, ENAP y BancoEstado concentrando los mayores niveles de desacuerdo, todos por sobre el 62%.

Este domingo se dieron a conocer los resultados de una nueva edición de Pulso Ciudadano, que reveló una caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast, que se ubicó en 25,6% , el nivel más bajo desde que llegó a La Moneda.

Se trata de la edición N°126 de la encuesta, levantada entre el 29 y 31 de julio de 2026 con una muestra de 1.046 casos de cobertura.

De acuerdo a los datos entregados, la aprobación del mandatario bajó 3,3 puntos porcentuales; mientras que su desaprobación subió 2,3 puntos, escalando a 58,9% , el nivel más alto desde la instalación del actual Gobierno.

Rechazo a privatización de empresas del Estado

Esta edición midió además la opinión de la ciudadanía respecto a eventuales privatizaciones de empresas del Estado, lo que arrojó un rechazo mayoritario en todos los casos consultados. Según los datos, este desacuerdo ha mostrado un aumento desde la medición de abril.

En el caso de Codelco, por ejemplo, en abril un 55,1% se mostró en desacuerdo con su privatización, porcentaje que subió a 62,3% en julio. Respecto a ENAP, el rechazo a esta medida subió de 54,7% a 64,6%.

Principales problemas del país: Desempleo se consolida en el segunda lugar

En esta edición, la delincuencia continua como el primer problema del país (41,8%), aunque baja desde el 46,4% de la medición anterior.

El análisis de Pulso Ciudadano destacó que el dato más relevante es la consolidación del desempleo como segundo problema con 31,8%, su nivel más alto de toda la serie histórica de Pulso Ciudadano y muy por encima de mediciones anteriores.

La corrupción sube al cuarto lugar (21,1%) y la inflación cede al tercer puesto (27,2%).