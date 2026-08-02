Sistema frontal en Biobío: Desbordes de ríos obligan a evacuar distintos sectores de Nacimiento

Revisa a continuación los sectores que deben evacuar y cuáles evitar debido a las crecidas de los ríos.

El sistema frontal en la zona centro sur y sur del país ha ocasionado que algunos ríos tengan desbordamientos debido a la cantidad de agua que ha caído en las últimas horas.

Ante esto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evacuar diferentes sectores de la región del Biobío, donde se registrarían los mayores inconvenientes durante esta jornada.

Sectores que deben evacuar en el Biobío por desbordes de ríos

A través de su cuenta de X, Senapred llamó a la evacuación de los siguientes sectores de Nacimiento por el desborde de diferentes ríos:

Sector Las Golondrinas : Por desborde del Río Taboleo.

: Por desborde del Río Taboleo. Sector San Francisco Millapoa : Por desborde del Río Taboleo.

: Por desborde del Río Taboleo. Sectores cercanos a ribera del Río Nicodahue : Por desborde de Río Nicodahue.

Sectores cercanos a ribera del Río Culenco: Por desborde de Río Culenco.

Cabe destacar que desde horas de la tarde-noche de ayer sábado que las autoridades han indicado a realizar evacuación preventivas para aquellas personas que viven cerca de las riberas de los ríos. Sin embargo, otros han debido abandonar sus viviendas por aluviones.





Para reforzar esto, se activó la mensajería SAE en dicha región. Las zonas que han sido puestas en alerta desde el pasado 1 de agosto, son:

Sector Andrés Bello en Penco: Por aluvión.

Sector Cuatro Tubo en Cañete: Por desborde del estero El Carmen.

Además, se llamó a evitar riberas de los ríos Biobío, Duqueco, Quillaileo, en la comuna de Santa Bárbara, por alertas de crecidas.