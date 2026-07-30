Más de 10 días sin comida ni agua: Pangal Andrade rescató a 7 caballos atrapados en el Cajón del Maipo

Entre los rescatados estaba Panchita, una yegua de 30 años que, según relató Pangal, “no podía más”.

Este miércoles, Pangal Andrade protagonizó el emotivo rescate de siete caballos en el Cajón del Maipo y mostró todo el proceso en sus redes sociales.

Se trata de una tropilla de caballos que llevaban más de 10 días aislados en el sector de Lagunillas sin comida ni agua por el sistema frontal.





El emotivo rescate de Pangal Andrade

Es por ello que Pangal detalló en su cuenta de Instagram: “Vamos a ayudar a unos viejitos que los caballos están atrapados (…) no pueden bajar, no tienen comida, se viene otro frente y vamos a ver qué podemos hacer”.

El deportista salió a primera hora de su hogar junto a su equipo de trabajo y, en primer lugar, priorizó el rescate de los dos equinos más viejos.

Una de ellas se llama Panchita y, según expuso Pangal: “Tiene 30 años y no podía más”. No se levantaba del piso, por lo que hubo que subirla a una especie de colchón y arrastrarla: “Ya no camina”, confesó.

“¡Allá están! Es una tropilla grande, pobrecitos; hace 10 días que no comen, no se pueden mover, se viene la tormenta, está mala la visibilidad”, comentó Andrade en otro registro.

Finalmente, el hombre mostró el rescate de los más jóvenes de la tropilla con ayuda de una cuerda larga y luego todos llegaron sanos y salvos a una zona segura: “De los rescates más lindos que hemos hecho”, concluyó.

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