Tras confirmación de ADN: La investigación de CHV Noticias que dio con el paradero de Bernarda Vera en Argentina

En septiembre del año pasado, un equipo de CHV Noticias viajó hasta Argentina para seguir la pista de la mujer. Esta semana se entregó el resultado del ADN, confirmando en un 99,99% su identidad.

Por años el paradero de Bernarda Vera Contardo fue todo un misterio hasta que una investigación de CHV Noticias reveló desconocidos antecedentes.

La versión oficial, contenida en el informe Rettig, señala que la mujer fue detenida, fusilada y hecha desaparecer por los militares, en octubre de 1973. Sin embargo, la otra versión señalaba que nunca fue detenida y que logró escapar a Argentina .

Investigación de CHV Noticias encontró a Bernarda Vera

Tras una exhaustiva investigación, CHV Noticias viajó a Argentina en busca de esta mujer, localizando a quien sería la chilena Bernarda Vera.

Bernarda era profesora normalista y, en 1972, dejó su vida en Valdivia junto a su pequeña hija, quien quedó al cuidado de sus abuelos, para desempeñarse como docente en una escuela rural de Puerto Fuy, en las cercanías de Neltume.

Tras incorporarse al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), adoptó el nombre de guerra “Anita”. Junto a otros integrantes de la organización, fue acusada de participar en el asalto al retén de Carabineros de Neltume durante la madrugada del 12 de septiembre de 1973.

De acuerdo con esa versión, el presunto objetivo del ataque era apoderarse de armamento para enfrentar a los militares que llegarían a la zona luego del golpe de Estado.

Por su parte, Sandro Gaete, excoordinador del Plan Nacional de Búsqueda del gobierno, afirmó que el Estado chileno recibió antecedentes que apuntaban a que Bernarda Vera podría estar con vida, primero en 2007 y nuevamente en 2024, cuando esa información fue ratificada.

Pese a que estos antecedentes estaban en conocimiento de las autoridades, el caso había sido esclarecido. En ese contexto, un equipo de Reportajes de CHV Noticias viajó a Argentina en septiembre de 2025 para seguir la pista de la mujer y profundizar en la investigación.

ADN confirmó la identidad

El lunes 27 de julio, el ministro en visita de la Corte Suprema para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, entregó los resultados de pericias relacionadas con el caso Bernarda Vera.

A través de un comunicado, el Poder Judicial informó que el ministro encabezó una diligencia junto a los familiares de la profesora normalista, quien permanecía desaparecida desde 1973, luego del Golpe Cívico-Militar.

En la instancia, la autoridad dio a conocer el resultado de la comparación entre el perfil genético obtenido y las muestras aportadas por sus familiares, las que se encontraban disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal.

De acuerdo con los antecedentes, las pericias científicas “acreditaron una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999% “.

Revive aquí el reportaje de CHV Noticias que dio con el paradero de Bernarda Vera