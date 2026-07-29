Benjamín Vicuña reveló inesperado giro profesional de su hijo Bautista: “Me da miedo, lo reconozco”

El actor chileno dio a conocer la carrera universitaria que estudiará Bautista, su hijo con Carolina “Pampita” Ardohain. “Esto recién arranca, pero me da mucha ilusión”, afirmó.

Benjamín Vicuña sorprendió al compartir detalles sobre el futuro de Bautista, su hijo mayor fruto de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain. El actor contó que el joven de 18 años ya tomó una importante decisión respecto a su futuro profesional.

La confesión ocurrió durante su participación en el programa argentino La noche de Mirtha, conducido por Mirtha Legrand, donde habló sobre su familia y la cercana relación que mantiene con sus hijos.

El futuro universitario del hijo de Benjamín Vicuña

En medio de la conversación, Vicuña reveló: “Tengo a Bauti, que ya es un chico, es un adolescente de 18 años. Hermoso. Quiere ser actor, así que esto va a seguir. Me encanta ”.

Además, explicó que se trata de una decisión bastante reciente y que el interés de su hijo por las artes escénicas ha ido creciendo con el paso de los meses. “Es algo muy fresquito que vengo acá a decirlo. Ya se lo dije el otro día. Me pidió entradas porque está yendo mucho al teatro, fue a ver a Francella y me mandó un audio hermoso”, relató.

Pese a mostrarse feliz por el entusiasmo de Bautista, el actor admitió que también siente cierta inquietud por el camino que eligió su hijo. “Me da miedo, lo reconozco, porque es una carrera difícil”, señaló con sinceridad.





Según explicó, hasta hace poco los intereses del joven eran muy distintos. “Hasta hace muy poquito estaba con el mundo del boxeo, estaba con otras cosas, y de repente, sí, le pasó algo. Empezó a ver películas, empezó a ver teatro y quiere ser actor. Esto recién arranca, pero me da mucha ilusión”, expresó.

El actor también detalló que su otro hijo, Beltrán, se inclinó por el lado del deporte. “Después tengo a Beltrán, que tiene 14 años, que quiere ser futbolista. Tengo de todo”, bromeó Vicuña.

“Es un mundo muy sacrificado, tiene que entrenar tres o cuatro veces por semana. Tiene de todo”, indicó. Actualmente, Beltrán juega en el club Defensores de Belgrano.