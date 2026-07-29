Padre de Isidora seguirá en prisión: Fiscalía reveló cuánto alcohol consumió mientras estaba a cargo de su cuidado

En la audiencia se entregaron nuevos antecedentes que ratificaron la presión para Jorge Constanzo, luego de que se señalara que tras almorzar junto a su hija, bebió alcohol y además condujo con ella en su vehículo.

Este miércoles, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, se confirmó la cautelar de prisión preventiva para Jorge Constanzo, padre de la menor que murió tras caer desde un piso 11 en un edificio de la comuna de Las Condes.

La defensa del imputado solicitó una apelación a la Corte de Apelaciones de Santiago, Corte de Apelaciones de San Miguel y también a la Corte Suprema, pero se desestimaron todas las instancias.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, Isidora, de dos años y seis meses, murió tras caer desde la ventana de un departamento mientras estaba al cuidado de su padre.

Constanzo estaba al cuidado de la menor solo una vez al mes, de 10:00 a 18:00 horas.





Al momento de su muerte, Constanzo se encontraba durmiendo siesta en otra habitación y no se percató de lo ocurrido hasta 40 minutos después, cuando Carabineros llegó hasta su departamento. La noche anterior estuvo bebiendo alcohol en la celebración del cumpleaños de su pareja, lo que terminó con una salida a una discoteque y su retorno a altas horas de la madrugada.

Fiscalía expuso nuevos antecedentes

La Fiscalía entregó nuevos antecedentes sobre el rol de Jorge Constanzo y su responsabilidad en la caída que le costó la vida a la menor.

Según argumentaron, el sujeto salió a almorzar con su pareja e Isidora, donde siguió bebiendo alcohol y además condujo con ella en su vehículo, pese a estar en estado de ebriedad.

“Esa boleta considera el consumo de cuatro copas de pisco sour y también de una copa de vino en cuanto al alcohol. Y tenemos certeza de la conducción de camino al restaurante y de vuelta al restaurante, lo que ha asociado también al resultado de la alcoholemia a las nueve de la noche, nos permite afirmar que el imputado condujo en esta hora al momento en que volvió a su domicilio”, indicaron desde el Ministerio Público.

A juicio de la Fiscalía, “lo relevante es finalmente determinar que el tribunal nuevamente estimó que estos hechos constituyen un delito de homicidio por omisión en una figura de dolo eventual que es lo que finalmente busca la Fiscalía. Por lo tanto, esto reafirma nuestra calificación”.

Teniendo en consideración lo anterior, el tribunal determinó mantenerlo en prisión preventiva.