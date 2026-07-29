“No he matado a nadie, así que se me calman”: Naya Fácil arremete tras críticas por conducir a 206 km/h
La influencer pidió que no se culpe a sus cercanos por haber manejado a exceso de velocidad y aseguró que “cometí una estupidez de un segundo”.
Este martes, Naya Fácil se cansó de las críticas que ha recibido tras conducir a 206 km/h en una carretera hacia el Cajón del Maipo y lanzó sus descargos en redes sociales.
La influencer tildó los hechos como una “estupidez de un segundo” y luego pidió que no se responsabilice a sus cercanos por lo ocurrido.
¿Qué dijo Naya Fácil?
A través de las historias de su cuenta de Instagram, Naya señaló: “Va a ser crudo lo que voy a decir, pero yo no he matado a nadie y no le he hecho daño a nadie. Yo no he matado a nadie, así que se me calman un poco”.
En esa misma línea, agregó: “Vayan calmándose un poquito también porque yo no me voy a quedar callada (…) tampoco ando robando, no soy delincuente”.
“Tampoco lo quiero minimizar, pero cometí una estupidez de un segundo”, dijo la influencer, quien pidió que no se culpe a sus cercanos por conducir a exceso de velocidad.
Naya comentó que está esperando la notificación de Carabineros y también se contactó con su abogada: “Cometí una imprudencia al volante que, gracias al universo, no pasó a mayores; que no se puede volver a repetir, lo reconozco”, indicó.
Sin embargo, la influencer se tomó el espacio para arremeter contra quienes la critican y también contra otros creadores de contenido que han hablado sobre la polémica en cuestión.
“Son un chiste (…) Me gusta que me tengan mala”, reconoció Naya, quien además agregó: “Mientras yo viva y exista, de mí van a estar llenas las redes sociales”.
Asimismo, arremetió: “Ahora todos tienen tejado de vidrio, ahora son todos unas blancas palomas y yo ni siquiera me estoy justificando, yo reconocí”.
“No soy perfecta, tampoco soy un ejemplo; no quiero ser ejemplo de nadie (…) Quien quiera tomar mis disculpas: bienvenido sea (…) y quien no quiera recibir mis disculpas y criticar, allá usted, es su problema”, cerró.
Revisa las publicaciones de Instagram: