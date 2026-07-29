Fran Maira vuelve a aparecer en redes sociales y agradece el apoyo de sus fanáticos

La cantante hizo hincapié en que no puede referirse a lo ocurrido tras haber reportado una agresión, presuntamente estaría involucrado su expareja.

Este miércoles, Fran Maira realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde agradeció el apoyo de sus fanáticos.

Esto, luego de que la cantante reportara haber sido víctima de una agresión, donde uno de los presuntos involucrados sería su expareja, el productor musical Nes on the Beat.





Fran Maira agradece el apoyo de sus fans

En la transmisión quedaron en evidencia las secuelas de la agresión, dado que la cantante cuenta con hematomas en el lado derecho del rostro y el cuello.

Además, tiene un inmovilizador de dedo en el anular de su mano derecha y además tiene lesiones en las manos.

Maira comentó que está en sus planes abrir una tienda de ropa y luego comentó: “Gracias a toda la gente que me apoya, gracias a toda la gente que me banca todavía hasta el día de hoy”.

En esa misma línea, expuso: “Gracias por sus mensajes lindos, por su apoyo y nada, no puedo decir nada”.

“Mira mis uñas, yo tenía mis uñas perfectas y me las sacaron, me las desgarraron”, indicó la cantante, quien no quiso referirse más al tema.

Sin embargo, sí fue enfática en decir: “Yo soy un ave fénix; me paso en las cenizas, pero de la nada salgo y ¿saben qué? Creo que lo más importante de ser cantante es poder cantar tus experiencias propias”.

Finalmente, Fran reflexionó sobre su carrera musical y anunció que dará un giro en las letras de sus canciones, con el fin de “que la gente conecte con mi música porque es real”, cerró.

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