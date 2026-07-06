“Tenemos hasta video juntas”: Frase de Ignacia Michelson encendió fuerte polémica con Fran Maira

Las participantes de Fiebre de Baile se enfrentaron en un duelo en la noche de eliminación y aprovecharon de sacar a la luz un conflicto por el que han estado alejadas.

Ignacia Michelson y Fran Maira encendieron la pista en Fiebre de Baile con bailes y un polémico encuentro que revivió antiguas rencillas.

Las exparticipantes de Gran Hermano se encontraron en un duelo de ritmos latinos para seguir en otra semana en el estelar.

Pero más allá del baile, una pregunta de Diana Bolocco sobre la cercanía entre ambas desató el conflicto.

“Nunca hemos sido amigas. La vi antes del reality tres veces en mi vida. Después compartí un reality con ella y nunca más la vi”, aseguró Fran Maira.





Sin embargo, su afirmación fue interrumpida por Ignacia Michelson quien sostuvo que no eran ciertas sus palabras. “Pero si tenemos hasta video juntas. ¿Para qué mentir? No lo entiendo”, insistió.

La cantante volvió a desmentir a la modelo y explicó que “las únicas tres veces que la vi, porque ella era muy amiga de mis amigas, efectivamente nos sacamos videos carreteando esas tres veces que fue como cuatro años atrás… Ella jura que fuimos amigas, pero nada más que eso“.

La actual Miss Universo Santiago replicó y aseguró que sí mantuvieron una cercana relación hace años y que incluso Maira “fue hasta mi departamento varias veces, carreteamos… Mejor fingir, a mí también me gusta fingir“.

Ignacia Michelson se despidió de Fiebre de Baile

Ignacia Michelson se transformó en la decimoctava elimina de Fiebre de Baile , después de dejarlo todo en la pista de baile y tras quedar en zona de riesgo junto a Kathy Contreras.

Las participantes se enfrentaron la instancia decisiva tras ser los puntajes más bajos de la noche según la calificación del jurado y tuvieron que someterse a la votación de sus propios compañeros.

En ese momento Contreras recibió los votos de 9 del resto de los participantes, mientras que Michelson se quedó con solo dos, convirtiéndose en la nueva eliminada de la competencia.