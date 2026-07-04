“Quiero ser honesta con mi realidad”: Ignacia Michelson sorprende con radical cambio de look rumbo a Miss Chile

La influencer explicó en sus redes sociales cómo enfrentará las próximas semanas del certamen.

Ignacia Michelson sorprendió con un nuevo look en redes sociales, en medio de su preparación para la final de Miss Universo Chile.

En plena agenda de actividades del certamen, la influencer compartió en Instagram fotografías en las que aparece con una melena corta, muy distinta al estilo que acostumbra lucir.

“Hoy decidí sacarme las extensiones. Sé que en el Miss el cabello largo suele ser parte de la imagen, pero también quiero ser honesta con mi realidad”, escribió. “Tengo alopecia y mi pelo volvió a caerse, por eso durante tanto tiempo usé extensiones” .

En un video publicado posteriormente, Michelson contó cómo enfrentará las próximas semanas del certamen.

“Andaré con mucha cola, que lo usé cuando era chica, estoy volviendo a eso. Y en la semana usaré el pelo corto para que me vuelva a crecer y volveré a hacerme tratamientos”, comentó.





La participante de Fiebre de Baile también hizo referencia al reciente cambio de look de otra aspirante a la corona: “Quiero agradecer a Dominga (López) porque verla sentirse segura con el pelo más corto, también me dio el valor de mostrarme tal como soy”.

“Y, por supuesto, agradecerme a mí por atreverme a hacerlo. Yo siempre he sentido que el pelo corto refleja quién soy y, si algo tengo claro, es que aquí lo que sobra es personalidad”, agregó.

Michelson volvió a defender la decisión de la representante de Viña del Mar, en el video mencionado anteriormente.

“Siento que deben de dejar de criticarla, porque ella hizo lo que quería y lo que hacía que se sintiera segura“, expresó.

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