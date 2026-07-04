Fiscal nacional Ángel Valencia protagoniza accidente de tránsito: Motociclista resultó lesionado

La colisión ocurrió cerca de las 15:45 horas, en la intersección de las calles Condell y Rancagua, en la comuna de Providencia.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, protagonizó un accidente de tránsito la tarde de este sábado mientras se desplazaba en su vehículo particular junto a su familia.

La colisión ocurrió cerca de las 15:45, en la intersección de las calles Condell y Rancagua, en la comuna de Providencia, y dejó lesionado a un motociclista de aplicación de delivery.





La Fiscalía Nacional confirmó el hecho mediante una declaración pública, en la que precisó que “sus circunstancias son materia de investigación”.

Asimismo, informó que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente quedó a cargo de las diligencias, mientras que en el sitio del suceso investigará personal de la SIAT de Carabineros.