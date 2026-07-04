Inesperado momento en vivo: Militares venezolanos fiscalizaron a Rafael Cavada durante despacho desde La Guaira

El periodista de CHV Noticias fue interrumpido por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mientras transmitía desde la zona afectada.

En medio de un despacho en vivo para CHV Noticias sobre los recientes terremotos en Venezuela, Rafael Cavada fue interrumpido por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes realizaron una fiscalización para verificar su identidad.

Los militares le solicitaron una pulsera de acreditación para la prensa internacional. No obstante, el periodista no contaba con ella.





Ante la situación, Cavada explicó que para reportear en el lugar “hay que acreditarse con el pasaporte y la credencial del medio. A mí me dijeron que quedé en el sistema y que presentando mi pasaporte ya estoy identificado”.

“Sin embargo, a Lucas Aguayo, chileno parte de una agencia internacional, le dieron una pulsera que es necesaria para trabajar en La Guaira”, agregó el periodista, mientras mostraba en vivo el accesorio de acreditación que portaba su compañero.