“Una madre y sus dos hijos”: Rafael Cavada informa en vivo sensible hallazgo desde los escombros en Venezuela

El periodista se encuentra en La Guaira, donde continúa la búsqueda de víctimas y las labores de rescate tras el doble terremoto que azotó a Venezuela.

El periodista de CHV Noticias, Rafael Cavada, se encuentra en Venezuela tras la catástrofe provocada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que dejaron al menos 2.954 muertos y más de 16 mil heridos y damnificados.

Desde La Guaira, una de las zonas más afectadas por el derrumbe de edificios y otras estructuras, el corresponsal relató durante la tarde de este sábado el complejo escenario que se vive en el lugar, marcado por la remoción de escombros, la búsqueda de víctimas y los trabajos de rescates.

“Una forma lamentable de comenzar. Fueron retirados tres cuerpos de los escombros: una madre con sus dos hijos pequeños. Son las cosas que a uno siempre lo emocionan “, contó Rafael Cavada al inicio de su despacho en vivo desde Venezuela.





Más adelante, el periodista describió el intenso trabajo de los equipos de emergencia: “Hay equipos trabajando. Una retroexcavadora gigante. Martillos, un generador, una galletera y una serie de herramientas“, explicó.

Además, destacó el impacto emocional que enfrentan los rescatistas. “Tú ves que más allá de su profesionalismo, se conmueven con este tipo de hallazgos, pero tienen que seguir trabajando ,al igual que nosotros”, señaló.