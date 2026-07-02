“Prefiero salir por mis propios medios”: Oficial de Bomberos revela detalles inéditos del rescate de Hernán en Venezuela

Hernán, de 42 años, tiene dos hijos con los cuales se reencontrará.

Este jueves, Exequiel Gallardo, oficial de enlace del equipo USAR de Bomberos de Chile, conversó en exclusiva con CHV Noticias y reveló detalles inéditos del rescate en Venezuela.

El equipo estuvo 114 horas trabajando en los escombros que dejó el doble terremoto, donde se encontraba atrapado Hernán, un hombre de 42 años que tiene dos hijos.

“Hoy hemos tenido un día feliz. Con un rescate que nos tomó más de tres días, muy técnico, muy profesional y mucho riesgo involucrado también”, detalló Exequiel.

Finalmente, confesó que Hernán señaló: “La verdad es que prefiero salir por mis propios medios” y así salió gateando dentro de sus posibilidades, para luego ser trasladado en camilla.