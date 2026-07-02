¿Falta de oportunidades o discriminación? Cifra de desempleo femenino en Chile asciende a casi medio millón

Expertos apuntan a que las leyes laborales discriminarían explícitamente a las mujeres.

En los últimos días se dio a conocer que las cifras de desempleo en mujeres son poco alentadoras.

Casi medio millón, específicamente 480 mil mujeres, se encuentran desempleadas en Chile, a pesar de contar con diferentes aptitudes.

Están buscando empleos, pero no los encuentran y expertos apuntan a las leyes existentes. ¿A qué se debe esta realidad? Los detalles en la siguiente nota.