Fatal accidente en Arica: Trabajador fallece tras explosión y posterior incendio

Se indicó que la explosión ocurrió en la bodega de una planta de fabricación de mechas para explosivos, ubicada en el kilómetro 57 de la ruta internacional 11-CH.

Un trabajador perdió la vida tras una explosión e incendio ocurrido en la bodega de una planta de fabricación de mechas para explosivos, ubicada en el kilómetro 57 de la ruta internacional 11-CH, en la ciudad de Arica.

Radio Bío Bío informó que la víctima murió debido a la gravedad de las quemaduras sufridas en el incidente, cuya investigación por instrucción del Ministerio Público quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.





Además de la BH, peritos del Laboratorio de Criminalística también realizan diligencias para establecer las causas de la explosión y determinar mayores antecedentes.

El comisario de la Brigada de Homicidios de Arica, Néstor de la Fuente, indicó que detectives concurrieron durante la madrugada de este jueves a la empresa minera Sermisur.

“En ese lugar habría ocurrido una explosión y posterior incendio, donde habría resultado fallecido un trabajador de sexo masculino, quien cumplía funciones en dicho lugar”, manifestó.