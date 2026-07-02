“Exigimos explicaciones”: Fans de BTS llenan de críticas las redes de la ministra Ducó y del IND por shows en peligro

A la espera de los tres conciertos de la banda coreana en Chile, los fanáticos se enteraron este jueves de que no fue autorizado el uso del Coliseo del Estadio Nacional para el evento masivo.

Los fanáticos de BTS hicieron arder las redes sociales luego de que se conociera que peligran los tres conciertos de la banda, programados para octubre de 2026 en nuestro país.

La confirmación de que, el Instituto Nacional del Deporte (IND) no autorizó el uso del Estadio Nacional, fue una noticia que impactó a las miles de personas que ya cuentan con sus entradas para el evento.

Tras la viralización de lo anterior, los amantes del grupo coreano no tardaron en arremeter en contra del IND y de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, en sus cuentas de Instagram.





Así como se suponía que en octubre repletarían el Coliseo del Estadio Nacional, las Armys llenaron las secciones de comentarios con sus descargos, letras de canciones de BTS y recetas de comida asiática.

“Exigimos explicaciones”, “resuélvanlo” y la consigna “BTS al Nacional” fueron los mensajes de los fanáticos que más se repitieron.

Además, algunas de las quejas más destacadas fueron que apenas faltan tres meses para los conciertos y la gran inversión monetaria que hubo detrás: las entradas, los pasajes y la estadía, para quienes viajarían de fuera de Santiago.

Revisa algunos de los comentarios que dejaron las fans de BTS acá