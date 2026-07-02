Encargada de hogar de ancianos en Pucón fue condenada a cárcel por maltrato, negligencia y abandono

La condenada fue llevada a juicio por tres delitos de maltrato corporal relevante contra adultos mayores y una persona en situación de discapacidad.

Una mujer, identificada como Cynthia Alejandra Seymour Navarro, directora técnica de la residencia de adultos mayores “El legado del Nono” de Pucón, fue sentenciada a 900 días de cárcel.

La condenada fue llevada a juicio por tres delitos de maltrato corporal relevante contra adultos mayores y una persona en situación de discapacidad.





Se indicó que en el juicio se acreditaron casos de desnutrición y graves condiciones de abandono en las que vivían los adultos mayores.

“La investigación también estableció que la residencia funcionó sin autorización sanitaria y continuó operando pese a reiteradas prohibiciones de funcionamiento”, indicó Fiscalía.

La sentencia impuso 900 días de presidio de cumplimiento efectivo, además de 15 años de inhabilitación para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en el ámbito de la salud o que impliquen una relación directa y habitual con adultos mayores o personas en situación de discapacidad.