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Encargada de hogar de ancianos en Pucón fue condenada a cárcel por maltrato, negligencia y abandono

La condenada fue llevada a juicio por tres delitos de maltrato corporal relevante contra adultos mayores y una persona en situación de discapacidad.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Una mujer, identificada como Cynthia Alejandra Seymour Navarro, directora técnica de la residencia de adultos mayores “El legado del Nono” de Pucón, fue sentenciada a 900 días de cárcel.

La condenada fue llevada a juicio por tres delitos de maltrato corporal relevante contra adultos mayores y una persona en situación de discapacidad.

Se indicó que en el juicio se acreditaron casos de desnutrición y graves condiciones de abandono en las que vivían los adultos mayores.

“La investigación también estableció que la residencia funcionó sin autorización sanitaria y continuó operando pese a reiteradas prohibiciones de funcionamiento”, indicó Fiscalía.

La sentencia impuso 900 días de presidio de cumplimiento efectivo, además de 15 años de inhabilitación para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en el ámbito de la salud o que impliquen una relación directa y habitual con adultos mayores o personas en situación de discapacidad.

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