ENTREVISTA | Jani Dueñas desclasifica los secretos de la voz de La Divina Comida: “Hay cosas de mí, pero es un personaje”

En conversación con CHV Noticas, la artista también abordó algunos de los últimos hitos en su carrera, el exitoso show en 31 Minutos y su proyecto musical Sombra.

La actriz, cantante, comediante y artista visual Jani Dueñas visitó CHV Noticias para hablar sobre el regreso de La Divina Comida, programa donde ejerce como locutora y que la ha consolidado como una de las voces más distinguibles y queridas de la televisión chilena.

En una conversación dinámica, aguda y emotiva, la también intérprete de Patana, además, abordó la nueva temporada del programa de Chilevisión, el arrollador éxito de 31 Minutos en México y de su proyecto musical llamado Sombra, con el que a fines de 2025 estrenó un EP.