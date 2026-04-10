VIDEO | Mon Laferte sorprendió en show de 31 Minutos en México: Se lució cantando con Jani Dueñas

La cantautora se sumó a la banda de títeres en su reciente show en el Foro GNP Seguros, en la ciudad de Mérida. A través de redes sociales, se han viralizado registros del momento.

31 Minutos sorprendió este jueves al invitar a Mon Laferte a uno de sus conciertos en México, en el marco de su exitoso Radio Guaripolo Tour.

La destacada cantautora se sumó a la banda en su reciente show en el Foro GNP Seguros, en la ciudad de Mérida. “Damas y caballeros, con ustedes la estrella internacional de la música: ¡Mon Laferte!”, anunció el grupo en medio de la presentación.

La artista hizo dueto con Jani Dueñas, integrante de la agrupación, al ritmo del clásico “Mi muñeca me habló”, siendo coreado por el público mexicano.





El “crossover” de 31 Minutos y Mon Laferte en México

A través de redes sociales, 31 Minutos publicó un registro inédito que muestra el backstage y el momento en que Laferte subió al escenario y se desató la euforia de los asistentes.

Los usuarios -en su mayoría chilenos y mexicanos- reaccionaron con orgullo al ver a los dos representantes nacionales juntos por primera vez.

“Manso crossover”, “lo que todo Chile y México necesitaba”, “el mejor ft. de la historia” y “veo una niña interior disfrutando”, fueron parte de los comentarios.

Revisa acá algunos registros del momento:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 31 minutos (@31minutos)