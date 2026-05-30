“¿A quién le podemos…?”: José Miguel Viñuela expuso la última conversación con Javiera Suárez tras últimas polémicas

Aunque el animador ya había expuesto que Javiera quería que Cristian Arriagada fuese feliz, ahora expuso nuevos detalles.

Este viernes, en el último capítulo de Primer Plano, José Miguel Viñuela se sinceró y reveló qué fue lo que le dijo Javiera Suárez en la última conversación que tuvieron.

El animador ya había expuesto hace días que la voluntad de la fallecida periodista era que Cristian Arriagada fuese feliz, pero tras días de polémica por la confirmación del romance con Kika Silva, José Miguel decidió entregar nuevos detalles.





¿Qué dijo José Miguel Viñuela?

Respecto del presunto conflicto familiar entre Arriagada y la madre de Javiera, Marilú Balbontín, el animador fue tajante: “Lo demás es cahuín, especulación”.

En esa misma línea, agregó: “Yo insisto, te hablo desde cuáles son mis deseos, los de mi familia; con él, con ella, ojalá consoliden el amor y sean felices. No me voy a meter en lo otro, no me compete”.

Respecto de la última conversación con Javiera, Viñuela expuso: “La Javi quería que Cristian fuera feliz 100%; al final tuvimos una conversación”.

“Ella quería como… ¿A quién le podemos presentar a Cristian? Que yo quiero que sea feliz, que se vuelva a casar, que tenga hijos, que Pedrito tenga hermanos, y todos queremos eso. A mí me encantaría; yo creo que a él también”, concluyó.

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