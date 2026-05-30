¿María José Quintanilla al Festival de Viña 2027? Esto respondió tras la confirmación de su tercer Movistar Arena

La presentación de la cantante en el certamen viñamarino ha generado polémica. Mientras Alex Hernández acusa problemas de negociación, el hermano de María José desmiente los dichos.

Tras el éxito por la confirmación de su tercer Movistar Arena, María José Quintanilla se sinceró en extenso este viernes sobre esta nueva etapa de su carrera en Primer Plano.

En ese contexto, el hermano de la cantante también se refirió a la posibilidad de que la artista participe en el Festival de Viña 2027.





¿María José Quintanilla irá al Festival de Viña 2027?

“El año pasado se intentó negociar con ella; el hermano no llegó a la reunión. Existieron algunos tipos de desencuentros que provocaron que finalmente ella no estuviera presente”, dijo Álex Hernández en Primer Plano hace un tiempo.

Sin embargo, Pepe Quintanilla, el hermano de María José, señaló que a él nunca lo llamaron y ahora que se han agendado tres fechas en el Movistar Arena, la producción del festival sigue sin acercarse a ellos para negociar una posible presentación.

“Si en algún minuto me toca ir, espero estar lo suficientemente preparada para sorprender, porque creo que es un escenario donde uno tiene que mostrarse grande, bonita”, expuso la cantante en Primer Plano.

Finalmente, concluyó: “Hoy, si me preguntas con los pies en la tierra, lo único que sueño es que los tres Movistar salgan de lujo”.

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