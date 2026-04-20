María José Quintanilla y el “secreto” que paralizó a seguidores: Compartió tierno video con su mamá

A través de Instagram, la cantante compartió el registro de una conversación con su madre, Ana María Sandoval. La publicación desató una serie de especulaciones en redes sociales.

María José Quintanilla desató una ola de reacciones entre sus seguidores tras publicar un video junto a su madre, Ana María Sandoval.

A través de Instagram, la cantante compartió el registro de una conversación con Sandoval. “Yo te conté un secreto, ¿cierto?”, partió preguntando la artista, a lo que su mamá respondió que sí.

Luego, Quintanilla le consultó qué le pareció esta “sorpresa”, sin mencionar de qué se trataba. “Maravilloso”, contestó Ana María.

“En una palabra, ¿cómo definirías el secreto que te conté?”, preguntó la intérprete de Fue Difícil. “Felicidad”, respondió su madre, con una evidente emoción en su rostro.

Tras esto, la exRojo le consultó a su mamá: “Y tú crees que cuando las personas sepan este secreto, ¿qué van a sentir?”. Y ella le respondió: “Aparte de sentirse contento, orgulloso”.





Las reacciones por “secreto” de María José Quintanilla

La publicación generó una serie de especulaciones entre los fanáticos de la comunicadora: desde proyectos en su carrera artística hasta un posible embarazo.

“Bebé y un Movistar”, “vamos a ser tíos todos los parientes”, “al fin a Viña 2027” y “¿lanzamiento de disco nuevo?”, fueron algunas de las teorías que lanzaron los usuarios.

Hasta el momento, la cantante no ha revelado de qué se trata este “secreto”. Sin embargo, entregó pistas tras la conversación con su mamá: “Le conté un secreto y casi se le sale, de puros nervios, yo creo. Lo más importante?? Es que ella está feliz, de ahí para adelante le damos con todo“.

Revisa el video acá: