Consulta tu deuda del TAG: Revisa sólo con tu RUT o patente si tienes pagos pendientes

Conoce cómo revisar los pagos pendientes del TAG y evitar futuras multas relacionadas a la patente de tu vehículo.

Los autos que circulan por las autopistas urbanas e interurbanas concesionadas en Chile cuentan con el sistema TAG.

Se trata de un dispositivo que se instala en el parabrisas delantero del vehículo y permite registrar su paso por los pórticos para proceder con el cobro automáticos por el uso de estas vías.

Para utilizar el TAG es necesario tener los pagos al día, de lo contrario el dueño del móvil se arriesga a multas y a la prohibición de renovar el permiso de circulación.





Para conocer el monto que adeudas y evitar multas relacionadas al no pago del TAG de tu patente existe TAG Total de Unired, sitio que agrupa las rutas y autopistas.

Consulta con tu RUT tus pagos pendientes del TAG

Para consultar con tu RUT los pagos pendientes del TAG una de las formas más utilizadas es a través de TAG Total de Unired en la que debes seguir los siguientes pasos

Ingresar al sitio web unired.tagtotal.cl o la APP Unired

Ingresar tu RUT en el buscador

Enseguida se desplegará una pestaña con las rutas y autopistas asociadas y el pago pendiente en cada una de ellas

Para cancelar el valor puedes seleccionar todas las que estén pendientes o bien elegir únicamente las que deseas pagar

Luego debes ingresar tu mail y RUT y seleccionar el método de pago

Otra alternativa es visitar el sitio web del Servicio del Registro Civil e identificación Consultamultas.srcei.cl.

En este caso necesitas ingresar la patente de tu vehículo.