VIDEO | Cámara captó balacera contra casa en La Cisterna: Detuvieron a pareja que amenazó a familia

Gracias al análisis de cámaras de seguridad, Carabineros logró identificar el vehículo utilizado en el ataque y capturar a los sospechosos en menos de 24 horas.

Una pareja fue detenida y quedó en prisión preventiva tras ser acusada de realizar más de 30 disparos contra una vivienda en la comuna de La Cisterna, esto con el objetivo de amedrentar a una familia que previamente había recibido amenazas.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad, Carabineros logró identificar el vehículo utilizado en el ataque y capturar a los sospechosos en menos de 24 horas.

Durante el operativo se incautó una pistola Glock adaptada para disparar en ráfaga, además de seis teléfonos celulares de interés para la investigación. El tribunal decretó un plazo de 120 días para esclarecer las motivaciones detrás del violento ataque armado.