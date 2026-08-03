Sismo remece a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró este lunes a las 06:55 horas en San Antonio de los Cobres, cerca de la región de Antofagasta.

Un sismo sacudió este lunes 3 de agosto a la zona norte del país, donde el epicentro se registró cerca de la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,2 y ocurrió a las 06:55 horas a 101 km al oeste de San Antonio de los Cobres.

Además, la mencionada entidad agregó que el temblor tuvo una profundidad fue de 188 kilómetros.