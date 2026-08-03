03/ 08/ 2026 07:52

Hay cuatro patrullas con daños: Delincuentes balearon vehículo de seguridad municipal durante persecución en Providencia

Durante la madrugada de este lunes se produjo una persecución policial en el sector de calle Miguel Claro en Providencia, donde delincuentes dispararon contra funcionarios de seguridad municipal tras haber ingresado a un local comercial. Hay cuatro patrullas con importantes daños y una de ellas chocó contra un semáforo. El OS9 de Carabineros realiza las diligencias correspondientes.