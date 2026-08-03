“Todo valió la pena”: Dominga López representará a Chile en Miss Universo 2026 y esta fue su reacción

La actual Miss Chile viajará a Puerto Rico y el próximo 24 de noviembre disputará el certamen de belleza en el Coliseo José Miguel Agrelot en la ciudad de San Juan.

Durante la madrugada de este lunes, Dominga López se coronó como la representante de Chile en el Miss Universo 2026.

La candidata llegará a Puerto Rico en noviembre de este año para competir en el certamen de belleza, cuya final se realizará el 24 del mismo mes en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.





¿Qué dijo Dominga López?

En conversación con Página 7, Dominga señaló: “No me la creía, yo siempre he creído que tenía todo lo posible para ganar, pero yo creo que uno siempre se pone en cualquier escenario para nunca estar decepcionada”.

En esa misma línea, agregó: “Mi meta era conectar y creo que lo logré (…) y feliz de poder seguir con eso, ahora conectando aún más con todos los chilenos y chilenas”.

López comentó que lleva trabajando en preparar este certamen desde febrero, por lo que continuará en la misma línea, a fin de “hacer lo posible para que todos se sientan orgullosos de este resultado”.

Respecto de su desempeño durante la jornada, Dominga destacó por su manera de responder ante diversas preguntas de temas contingentes: “Yo soy periodista, soy comunicadora, así que si fallaba en la oratoria, chiquillos, no había por dónde”, señaló.

“Yo creo que lo más complejo viene siempre desde uno, de creerse un poco el cuento, de tener las ganas, porque es un proceso bien arduo, conlleva mucho esfuerzo”, destacó y luego agregó: “Todo valió la pena”.

Dominga obtuvo el primer lugar en el Miss Chile como representante de Viña del Mar, mientras que la candidata de Lo Barnechea, Scarlette Hermosilla, quedó en segundo lugar y Catalina Vallejos en el tercer puesto, representando a Pucón.