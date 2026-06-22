“Si no me gusta la que gana, voy y…”: Eric Garrido expone audio de presunto fraude en Miss Universo Chile 2022

El exdirector de Miss Universo La Reina publicó un audio que sería de Keno Manzur, director de Miss Universo Chile, y una presunta conversación con Celia Fuenzalida del Valle, excandidata de ese año.

Este viernes, Eric Garrido ocupó sus redes sociales para mostrar un audio que probaría fraude en Miss Universo 2022.

Según relata Garrido, en el audio habla Keno Manzur, director de Miss Universo Chile y en el registro se escucha a la persona admitir que cambia los resultados del certamen.





¿Hubo fraude en Miss Universo 2022?

La semana pasada, Eric había asegurado en su cuenta de Instagram que Keno Manzur trabajaba con otras dos personas, a quienes identificó como Hernán y Johan.

“Siempre las candidatas de ellos son las candidatas que ganan”, había dicho Garrido en esa oportunidad y expuso que en 2022 apoyaron a Celia Fuenzalida del Valle.

Sin embargo, Eric acusó que los contratos de las otras candidatas habían especificado que no podían usar maquilladores, lo que habría generado que ellas amenazaran con subirse al escenario si Celia ganaba.

Ese año ganó Sofía Depassier, presuntamente debido a la presión del resto de las competidoras, y Garrido mostró en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de una conversación con Celia.

En ese chat, alguien le pregunta a Fuenzalida por qué no hizo nada y ella contesta: “Muchos alzaron la voz por mí, muchos sin conocerme me defendían y alegaban por redes sociales”.

En esa misma línea, agregó: “Pero yo no tenía nada que alegar. No había reglas en el concurso, no había bases legales, no había un notario o alguien serio encargado de verificar las calificaciones, tampoco estaba estipulado cómo íbamos a ser electas”.

“Incluso las cosas iban cambiando sobre la marcha; el mismo día de la final nos dicen que en vez de pregunta final iba a ser un discurso preparado por cada una”, complementó.

Además, Garrido expuso un extracto de la competencia de aquel año, y señaló: “Cambió a la ganadora y eligió a Sofía porque, según palabras de Keno: ‘Por último, Sofía habla inglés'”.

A continuación muestra un audio, que presuntamente sería de Manzur, diciendo: “Y si no me gusta la que gana, boto las hojitas no más”.

Finalmente, Garrido agregó presuntas fotografías de las votaciones del jurado para cada candidata ese año y concluyó: “Celia ganó limpiamente por 9 votos (…) La información está a la vista de todos. Cada persona podrá formar su propia opinión”.

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