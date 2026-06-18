Tras polémicos dichos: Miss Universo Chile despide a Eric Garrido y lo acusa de no pagar la licencia de la franquicia

Aseguraron que los dichos de Eric, donde acusa que Miss Universo Chile estaría “arreglado” a beneficio de Keno Manzur, director del certamen, constituyen un “incumplimiento de contrato”.

Este miércoles, Eric Garrido fue despedido oficialmente de su cargo como director de Miss Universo La Reina.

Esto, luego de que el hombre asegurara que Miss Universo Chile estaría “arreglado” a beneficio del director del certamen, Keno Manzur, y revelando información inédita sobre el concurso de belleza.





Eric Garrido es despedido de Miss Universo La Reina

A través de un comunicado compartido en Instagram, Miss Universo Chile señaló que la organización “ha puesto término de manera inmediata a las funciones de Eric Garrido como representante oficial de la comuna de La Reina”.

En esa misma línea, argumentaron que “esta decisión se fundamenta en una serie de incumplimientos contractuales graves que contravienen las obligaciones asumidas al momento de suscribir la franquicia comunal”.

Miss Universo Chile acusa a Eric Garrido de no pagar la licencia correspondiente a la franquicia de La Reina y aseguraron que es el único de los directores que incurrió en esta falta.

“El plazo para efectuar dicho pago venció hace varios meses y, pese a los reiterados requerimientos realizados por la Organización Nacional, el compromiso nunca fue regularizado, recibiéndose constantemente distintas justificaciones que no permitieron subsanar el incumplimiento”, indicaron.

Según explicó Eric en su cuenta de Instagram, cada franquicia tendría un valor de $2 millones de pesos, generando a Manzur ganancias anuales equivalentes a $60 millones de pesos.

Del mismo modo, desde la organización señalaron que las declaraciones de Garrido son “conductas incompatibles con los principios y reglamentos de la organización”.

Aunque no confirman, ni desmienten lo que Eric dijo en redes sociales, sí aseguran que sus palabras “afectaron la imagen y reputación del certamen”, tildándolos como “comentarios improcedentes”.

“Los antecedentes recopilados constituyen infracciones a diversas cláusulas del contrato suscrito entre las partes”, detallaron, asegurando que el despido fue informado por correo electrónico.

Respecto de la candidata de la franquicia, Sofía Arteaga, confirmaron que seguirá participando bajo una nueva dirección cuya identidad no fue revelada.

“Miss Universo Chile reafirma su compromiso con la transparencia, la seriedad institucional, el respeto hacia sus candidatas y el estricto cumplimiento de las normas que rigen nuestro certamen”, concluyeron.

Finalmente, tras la emisión del comunicado, Garrido respondió a través de su cuenta de Instagram: “¡Pobre hombre! A lo que llega la desesperación”, cerró.

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