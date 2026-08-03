Nicolás Maduro reaparece y sorprende con mensaje desde prisión en medio de proceso clave en Venezuela

La cuenta de X de Maduro ha tenido actividad constantemente, aunque no se revelado quién la administra.

Este domingo, la cuenta de X de Nicolás Maduro sorprendió con un mensaje en redes sociales luego que el oficialismo y un grupo opositor de Venezuela comenzaran un proceso de negociaciones impulsado por Estados Unidos para avanzar hacia una transición.

“Saludamos todo el camino del diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos”, se puede leer en la red social del exmandatario.

“Hagamos de agosto un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo y renacimiento espiritual ¡Dios bendiga a nuestra Patria! ¡Un gran abrazo!”, agregó.

Cabe señalar que Maduro y su esposa Cilia Flores, se encuentran detenidos en una cárcel de Nueva York desde el pasado mes de enero y son acusados de tráfico de drogas y armas de fuego, donde ambos niegan los delitos imputados.

La cuenta de X de Maduro tiene actividad constantemente, aunque no se revelado quién la administra, ya que el exlíder chavista no dispone de acceso a internet y solo cuenta con acceso limitado a llamadas telefónicas mensuales para comunicarse con su familia y abogados.