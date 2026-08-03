“Se le cayó el ojo”: Naya Fácil preocupó a sus seguidores tras ingresar a urgencias en una clínica capitalina

La influencer estaba compartiendo con sus amigos cuando uno de ellos se percató de que su párpado izquierdo se había caído, por lo que pensaron que podía ser una parálisis facial.

Este domingo, Naya Fácil preocupó a sus seguidores tras ingresar de urgencia a una clínica capitalina por la caída de su párpado izquierdo.

La influencer fue diagnosticada con blefaroptosis, que según MedlinePlus es la caída de uno o los dos párpados por debilidad del músculo, daño a los nervios, envejecimiento, entre otras causas.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

“Se le cayó el ojo”, dijo Felipe, amigo de Naya, en sus historias de Instagram, mientras que Tomás, graficó cómo uno de sus ojos comenzó a cerrarse mientras conversaban.

Aunque la influencer se negaba a ir a un recinto de salud, argumentando que era estrés, terminó por acceder e ingresó en la madrugada a la urgencia de una clínica capitalina.

Tras una serie de exámenes y horas de espera, le dieron el diagnóstico: “Vino el neurólogo, me dio el diagnóstico, pero es por la edad, uno de los principales síntomas es por el envejecimiento. No puedo creerlo”, señaló Naya.

En esa misma línea, agregó: “Desde hoy en adelante no me estreso más”, mientras que Aarón Collao, su pareja, hacía un llamado a “consentirla en todo”.

“Nunca más me funen, nunca más me estresen, porque así termino con el párpado caído”, aseguró la influencer.

Además, bromeó y aseguró que quedó “sin platita en la cuenta porque no sé cuánto me va a salir esto”.

Afortunadamente, el accidente cerebrovascular y la parálisis facial quedaron descartados, por lo que Naya concluyó: “Yo tengo de la que me pidan, tengo 28 años; de todo me ha pasado”.

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