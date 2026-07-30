Naya Fácil vivió su día de furia: Arremetió contra persona que le gritó “mala influencia” en la calle

“No soy un ejemplo, yo no sabía que era ahora profesora de la vida (…) Me gritan de lejos y no tienes los cojones de venir a decírmelo acá”, señaló la influencer.

Este miércoles, Naya Fácil vivió su día de furia tras recibir gritos por parte de un hombre mientras manejaba por Santiago.

Todo esto luego de la polémica que se generó tras un video que muestra a la influencer conduciendo a 206 km/h camino al Cajón del Maipo.





El día de furia de Naya Fácil

Al respecto, Naya arremetió en su cuenta de Instagram: “Si alguien me va a gritar algo en la calle, poco hombres, pónganse bien sus pantalones y díganmelo a la cara”.

En esa misma línea, agregó: “Siempre están gritando cosas de lejos, ahí son bien hombrecitos ¿cierto? Gritarle a una mujer de lejos porque saben que voy manejando y no puedo responderles”.

Naya hizo hincapié en que le molestó no poder responderle bien, dado que se encontraban lejos el uno del otro y ella estaba en un semáforo en rojo.

“Igual le grité recién al loco que me gritó ‘mala influencia’ ¿En qué te estoy influenciando yo, loco? ¿En qué? Yo vivo mi vida”, arremetió la influencer.

Por otra parte, Naya argumentó que “no soy un ejemplo, yo no sabía que era ahora profesora de la vida (…) Me gritan de lejos y no tienes los cojones de venir a decírmelo acá”.

“Gritar de lejos te hace un hombre cobarde, te hace un poco hombre”, cerró.

Cabe destacar que la Fiscalía abrió una investigación contra la influencer por el delito de conducción temeraria, la cual se encuentra en curso.

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