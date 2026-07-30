“Nunca me habían regalado…”: Álvaro Ballero muestra misterioso regalo recibido en su cumpleaños 44

Revisa a continuación los detalles del primer regalo que recibió Ballero por sus 44 años.

Este 30 de julio es el cumpleaños de Álvaro Ballero, fecha importante que partió junto a sus hijos en su nuevo departamento de soltero.

Sin embargo, el ex chico reality que acaba de cumplir 44 años, recibió un misterioso regalo, el cual compartió en sus historias de Instagram, dando a entender que podría ser de la veterinaria Valentina Schnitzer, con quien recientemente empezó a salir.

Lo que se sabe del misterioso regalo a Ballero por su cumpleaños

Con una fotografía en el espejo de su casa, Ballero mostró que recibió un ramo de flores compuesto de girasoles y flores rojas, gesto que lo dejó con una sonrisa en la cara.





“Nunca me habían flores y amarillas“, escribió el cumpleañero, sin embargo, el detalle que no pasó desapercibido fue su agradecimiento: “Gracias amor“.

Si bien el ex chico reality no especificó la persona que le envió este detalle, el “amor” podría tratarse de Valentina o una de sus hijas.

Pese a esto, las últimas historias de Ballero dan cuenta de lo “intenso” y enamorado que se sentiría en este momento, lo que daría más pistas de que su cercanía con la veterinaria podría convertirse pronto en una relación amorosa oficial.

Revisa aquí la fotografía de Ballero: