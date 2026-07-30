Jared Leto enfrenta acusaciones por supuesta conducta sexual delictiva contra menores de edad: Así respondió el actor

“Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”, se defendió el actor tras los testimonios revelados en un nuevo documental de la BBC.

Cuatro mujeres denunciaron a Jared Leto por una supuesta conducta sexual delictiva que habría tenido con ellas cuando eran adolescentes.

Los testimonios en contra del actor fueron revelados en el nuevo documental de la BBC, Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood.

Jared Leto enfrenta acusaciones por supuesta conducta sexual delictiva

Una de las mujeres afirmó haber tenido relaciones sexuales con el vocalista de Thirty Seconds to Mars en su casa, cuando tenía 17 años y él 34. Esto, podría considerarse violación debido a que la edad legal de consentimiento en California es de 18 años.

Una segunda denunciante relató haber sido presuntamente sufrido una agresión sexual en el baño de un motel cuando tenía 17 años, mientras que una tercera aseguró haber recibido una amenaza cuando tenía 19.

La cuarta mujer, por su parte, dijo que Jared Leto la manipuló y le hizo repetidas llamadas telefónicas de connotación sexual cuando tenía 16.

Otras seis mujeres hablaron con la BBC, alegando encuentros con el actor entre 2002 y 2026. También, otras personas que trabajaron con su banda, hablaron de forma anónima sobre los mensajes de texto que el cantante habría enviado a menores de edad.