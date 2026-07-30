“Hoy dejas de existir para mí”: Óscar Garcés lapida a su hermano y lanza graves acusaciones en su contra

“¿Qué más espero de alguien que, mientras su madre estaba agonizando, jamás vino a verla? Pero sí tuviste tiempo para que te homenajearan”, reveló Garcés.

Este jueves, Óscar Garcés publicó un lapidario mensaje en redes sociales para Paulo, su hermano, y reavivó la polémica familiar que existía entre ellos.

Todo esto, luego de que en las últimas semanas Óscar acusara a Joyce Castiblanco, su cuñada, de no permitirle ver a sus sobrinos y de deberle dinero, lo que terminó en una demanda en contra de Garcés.





¿Qué dijo Óscar Garcés?

A través de su cuenta de Instagram, Óscar señaló: “Me duele que, después de todo lo que vivimos cuando niños, hayas cambiado, y no para bien”.

El exchico reality acompañó la publicación con una foto de Paulo, a quien acusó de tener una deuda, de no pagar un permiso de circulación y de humillarlo en medios de comunicación.

“No das tregua. Te reuniste con mi papá y le dijiste que la cosa quedara hasta aquí. Mentiroso. Mi papá es un hombre bueno y, quizás, el único que aún te cree”, señaló Óscar.

Garcés hizo un repaso por los comienzos de Paulo en el futbol profesional, asegurando que siempre lo ayudó y acompañó, incluso cuando no tenía dinero: “Habría dado la vida por ti”.

Aunque aseguró que nunca pidió nada a cambio de apoyar a su hermano, el exchico reality arremetió: “Y hoy eres capaz de demandarme por algo que sabes perfectamente que jamás sería capaz de hacer (…) Aun así, te prestaste para eso y pusiste tu firma”.

Si bien no entregó detalles de la acción legal que acusa, Joyce ya había anunciado una querella en su contra luego de que Óscar mencionara a sus tres hijos menores de edad.

“Alguna vez me dijiste, cuando no podías caminar tranquilo por la calle debido a tus propios errores: ‘¿Cómo lo haces para que no te importe?’ Mi respuesta sigue siendo la misma: bájate del pedestal y averígualo. Nunca lo hiciste”, expuso Garcés.

El exchico reality publicó un texto en un comienzo, y horas después lo modificó, agregando esta acusación: “¿Qué más espero de alguien que, mientras su madre estaba agonizando, jamás vino a verla? Pero sí tuviste tiempo para que te homenajearan”.

En esa misma línea, Óscar aseguró: “Me duele el corazón, pero hoy dejas de existir para mí. No me quedaré de brazos cruzados. Buscaré que la verdad salga a la luz”.

Garcés hizo hincapié en que su hermano ha inventado una serie de mentiras y, finalmente, concluyó: “Ahora sí, no vuelvo a referirme a tu persona jamás. Solo será por la vía legal”.

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