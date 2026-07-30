Detienen a grafitero que vandalizó avión en el Aeropuerto de Santiago tras burlar seguridad

Tras una investigación, luego de que el hombre se jactara de lo ocurrido, la PDI lo detuvo a él y a una segunda persona por el delito de Infracción al Código Aeronáutico.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles por el delito de Infracción al Código Aeronáutico, al grafitero que vulneró la seguridad del Aeropuerto de Santiago para rayar un avión el pasado 31 de mayo.

El proceso investigativo encabezado por detectives del Departamento de Inspección Secundaria de la institución, permitió además la captura de una segunda persona.

Los oficiales concurrieron a los domicilios de ambos imputados para concretar las detenciones. En uno de los inmuebles hallaron latas de pintura para grafiti.

A fines de mayo, el grafitero se mostró en redes sociales en el terminal aéreo con la nave a la que le rayó una de las turbinas y que se encontraba estacionada fuera de operación detrás de él.

Tras ello, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado en el que mencionaban que el hombre “habría realizado un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto”.

Así fue la detención de los dos imputados por vandalizar avión en aeropuerto de Santiago