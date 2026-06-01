“Logré el sueño”: Grafitero se jacta de vandalizar avión en el Aeropuerto de Santiago tras burlar seguridad

En sus redes sociales, el hombre compartió imágenes suyas en el terminal aéreo con la nave que rayó detrás.

Un hombre reveló en sus redes sociales, que vulneró la seguridad del Aeropuerto de Santiago e ingresó a la losa para rayar un avión con grafiti.

Este acto vandálico sucedió la noche de este domingo en un sector del aeropuerto que está cerrado, debido a obras en ejecución.

Allí es donde el grafitero rayó una de las turbinas de un avión del cual se desconoce su aerolínea , pero que está fuera de operación.

En su cuenta de Instagram, incluso compartió imágenes suyas en el terminal aéreo con la nave detrás. Sin embargo, en ellas no muestra su rostro.

En la publicación, además escribió: “Que nunca les digan que no son capaces de lograr algo. Si nadie ha podido, se el primero en hacerlo“.

“Logré el sueño del que todos decían ‘es imposible rayar un avión del aeropuerto de Santiago’. Si no es ilegal, no es grafiti “, agregó.





Investigan vandalismo de grafitero en Aeropuerto de Santiago

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado en el que mencionan que, de acuerdo a información preliminar, el hombre “habría realizado un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto”.

Asimismo, el organismo informó que “se interpuso la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), que ya se encuentra desarrollando las diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables”.

“Nuestra institución manifiesta su total rechazo a cualquier vulneración de la seguridad aeroportuaria, condenando enérgicamente lo sucedido”, expresó la DGAC.

Además, se comprometieron a realizar una investigación interna para revisar los protocolos asociados al área afectada.