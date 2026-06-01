Raquel Argandoña encara por sus dichos a participante que reingresó a Fiebre de Baile y realiza dura advertencia

Fiel a su estilo, Argandoña no dejó pasar la oportunidad y le expresó su molestia al participante, quien ofreció disculpas y estas no fueron aceptadas.

Este domingo se llevó a cabo el repechaje de Fiebre de Baile, donde se confirman los reingresos de tres participantes: Betsy Camino, Soulfia y Rey Alcalde.

Precisamente, el actor protagonizó un fuerte cruce con Raquel Argandoña, presidenta del jurado, quien no dejó pasar una fuerte crítica de Alcalde hace unas semanas cuando fue eliminado.





Raquel Argandoña encara a Rey Alcalde y no acepta sus disculpas

Fiel a su estilo, Argandoña le hizo sentir su molestia al participante tras una recientes declaraciones.

“Señor Alcalde, buenas noches, cuando quedó eliminado, usted dijo públicamente que nosotros, el jurado, lo habíamos evaluado como el h… (sic). Mi pregunta es: ¿Ahora que está en repechaje sigue pensando lo mismo del jurado?”, fue la directa pregunta de Argandoña.

Alcalde quiso bajarle el perfil al asunto y afirmó que una expresión del momento y que lo dijo por la molestia que sentía tras la eliminación.

“Quizás no fue la palabra adecuada… pero es la pega que yo pierdo con mi bailarina, nos esforzamos. Y yo sentí que ese día no fui evaluado justamente. Obviamente, ustedes son los que saben y pueden poner la nota que quieran. Con la Lore (bailarina) sentí que lo hicimos increíble y estaba ofuscado y les pido disculpa por mi vocabulario“, afirmó.

La respuesta de Raquel fue muy sincera y le dejó una advertencia: “Bueno, yo no se las acepto… Y tenga mucho cuidado cuando se refiera al jurado”.

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