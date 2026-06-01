Pareja atacada a disparos en La Legua llegó a la ex Posta Central en vehículo con 11 impactos de bala
Al arribar a Urgencias, el conductor estaba herido por tres disparos y su acompañante, una mujer, habría recibido cinco.
Con once impactos balísticos, un vehículo llegó a la ex Posta Central la mañana de este lunes. Su conductor estaba herido por tres disparos y su acompañante, una mujer de 23 años, habría recibido cinco.
El hombre de 37 años manejó herido y al arribar al centro asistencial, dejó su camioneta de color negro en el estacionamiento para recibir atención médica. Ambas personas ingresaron a Urgencias.
Según consignó la policía, el conductor habría dicho que la balacera ocurrió al interior de la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, luego de que arribara al lugar con el fin de comprar drogas.
A partir de información preliminar, hasta este minuto los dos lesionados se encontrarían fuera de riesgo vital.