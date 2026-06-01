Pareja atacada a disparos en La Legua llegó a la ex Posta Central en vehículo con 11 impactos de bala

Al arribar a Urgencias, el conductor estaba herido por tres disparos y su acompañante, una mujer, habría recibido cinco.

Con once impactos balísticos, un vehículo llegó a la ex Posta Central la mañana de este lunes. Su conductor estaba herido por tres disparos y su acompañante, una mujer de 23 años, habría recibido cinco.

El hombre de 37 años manejó herido y al arribar al centro asistencial, dejó su camioneta de color negro en el estacionamiento para recibir atención médica. Ambas personas ingresaron a Urgencias.





Según consignó la policía, el conductor habría dicho que la balacera ocurrió al interior de la población La Legua , en la comuna de San Joaquín, luego de que arribara al lugar con el fin de comprar drogas.

A partir de información preliminar, hasta este minuto los dos lesionados se encontrarían fuera de riesgo vital.