“¿Te asustaste?”: Rebeca Naranjo arremetió contra mujer vinculada a Nano Calderón tras polémico video durante fiesta

Alexandra Muriel salió de fiesta con Nano Calderón y el empresario publicó un video que causó revuelo en redes sociales.

En los últimos días, Rebeca Naranjo arremetió contra Alexandra Muriel, una de las mujeres que ha salido de fiesta con Nano Calderón en los últimos días.

La polémica causó revuelo en redes sociales, porque esta es la primera vez que Rebeca reacciona directamente a una de las mujeres que es vista con Nano desde su distanciamiento.





¿Qué pasó con Rebeca Naranjo?

Todo comenzó el pasado jueves, cuando Calderón salió con sus amigos y amigas de fiesta. Entre ellas estaba Alexandra.

Una vez terminado el evento, Nano publicó una historia de su camioneta en movimiento y por el espejo lateral muestra a Alexandra intentando sacar sus glúteos por la ventana, mientras se agarra fuertemente de las agarraderas del techo para bailar.

Acto seguido, Rebeca publicó una historia con una captura de pantalla de sus notificaciones donde aparece un “me gusta” de Alexandra Muriel.

“Una fans ¿O estabas sapeando y se te escapó el like, mi cielo?”, escribió Rebeca, quien subrayó el nombre de Alexa y agregó emojis riéndose.

En esa misma línea, agregó: “Parece que te interesa saber de mí”, junto a un emoji de payaso, etiquetando a la mujer.

Dicha captura fue publicada en la página de Instagram “Tía Yuta”, donde Alexandra reaccionó y negó lo sucedido: “Anda fuerte a IA, qué voy a andar poniendo ‘me gusta’ qué estupidez”.

“¿Qué te pasó? ¿Te asustaste? Si ayer te veías disfrutando tanto”, arremetió Naranjo, con una captura del perfil de Alexandra.

Finalmente, Nano Calderón eliminó la historia de Alexandra bailando, pero ambos se siguen en redes sociales.

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