“Pegarle un beso a tu boquita”: Nueva conquista de Nano Calderón le dedicó polémico video y Rebeca Naranjo reaccionó

El video fue publicado en una cuenta de respaldo de Meily, donde Nano Calderón la sigue.

Este domingo, Meily Flandorffer, la nueva conquista de Nano Calderón, le dedicó un polémico video en redes sociales donde hizo alusión al presunto romance.

Durante el fin de semana se especuló que la pareja estuvo en México, donde habrían celebrado el cumpleaños del hijo de Raquel Argandoña.





¿Qué publicó la nueva conquista de Nano Calderón?

Sin embargo, a Meily le cerraron su cuenta principal en Instagram y habilitó un perfil secundario donde Nano Calderón la sigue.

La cuenta solo tiene poco más de 200 seguidores, por lo que Meily aprovechó la instancia para publicar un video con la canción “Polvo Rosita” de “Lenin Ramírez.

La modelo canta sobre la pista de la canción y etiquetó a Nano Calderón: “Traigo ganas, de pegarle un beso a tu boquita, solo dime y me tienes ahorita. Ponte guapa, en 15 llego a tu casa”, dice la letra.

La situación trajo como repercusión una serie de visualizaciones nuevas en el perfil de Rebeca Naranjo, expareja de Nano, esperando una reacción de ella mientras se encuentra de viaje en Miami.

Sin embargo, la influencer solo comentó: “Mi perfil está abierto para tu investigación, tu averiguación, tu frustración y tu admiración”.

Finalmente, Rebeca concluyó: “Un besito para las que no me siguen, pero andan dándome like”.

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