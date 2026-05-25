“Las mismas que andan marchando después”: Hermana de Kika Silva respondió a críticas por relación con Cristian Arriagada

La situación generó revuelo y una serie de opiniones divididas en redes sociales.

Josefa Silva, se lanzó con todo este martes y respondió a los comentarios negativos que ha recibido su hermana, Kika Silva, tras confirmar su relación amorosa con Cristian Arriagada.

La modelo ha sido fuertemente criticada en redes sociales, dado que ella y Javiera Suárez eran amigas cercanas. Cristian es el viudo de Suárez y padre de su hijo.





¿Qué dijo la hermana de Kika Silva?

Al respecto, en los últimos días se dio a conocer una fotografía donde ambos volaban rumbo a Miami y este domingo, Kika publicó las primeras fotografías de dicho viaje, pero en la publicación no aparece el médico cirujano.

Silva recibió comentarios divididos; sin embargo, su hermana lanzó una lapidaria respuesta a quienes comentan de manera negativa.

“Fin de semana para descansar”, escribió Kika, mientras que Josefa contestó: “¡Qué rico! Viva la vida, viva el amor y vivan las mujeres sororas. De seguro son las mismas que andan marchando después”.

La modelo le dio “me gusta” al comentario de su hermana, lo que generó una serie de respuestas.

Acto seguido, una internauta escribió un mensaje que luego eliminó, pero Josefa alcanzó a responder: “Pobre, qué lata que no tengas nada más que hacer en tu vida que meterte en vidas ajenas y hablando cosas sin saber y no alimentarte de fuentes de farándula”.

“Ojalá un día encuentres un mejor pasatiempo, algo que te llene de alma de verdad. La vida es hoy, deja vivirla entonces”, concluyó.

Revisa las publicaciones de Instagram: