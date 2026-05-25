SEC informó que hay más de 27 mil clientes sin luz en Calama tras fuerte sismo de 6.9

Esto se dio tras el fuerte movimiento telúrico, cuyo epicentro fue a 20 kilómetros al noroeste de dicha ciudad.

Este lunes, se registró un fuerte temblor en el norte del país, concretamente en Calama, región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo tuvo una magnitud de 6.9 y su epicentro fue a 20 kilómetros al noroeste de dicha ciudad.

Debido a esto, se registró un masivo corte de luz en la ciudad, donde hay más de 27 mil clientes sin servicio.





SEC informa situación de clientes en región de Antofagasta

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó sobre todos los clientes afectados en la región de Antofagasta.

A raíz de esto, la empresa CGE activó un plan de contingencia y señaló que se encuentran trabajando para normalizar el servicio en la ciudad nortina.